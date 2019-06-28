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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Spor teklifi komisyondan geçti

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Spor teklifi komisyondan geçti

SPORDA şiddetin önlenmesi amacıyla cezaları arttıran yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, biletlerin karaborsada satıldığını, bazı izleyicilerin yüzünü saklayarak siyasi mesajlar verdiğini ve müsabakalarda ortaya çıkan olumsuz görüntülerin ülkenin prestijine zarar verdiğini söyledi. Yeni bir düzenleme yapılmasına gerekçe olan olayların yaşanmadığına ilişkin görüşlerin doğru olmadığını anlatan Bak, birçok sahada seyircilerin sahaya çıktığını ve güvenlik kuvvetlerinin olaylara müdahale etmek durumunda kaldığını belirtti. Bak, tesislere girişte biyometrik yöntem kullanılması talebinin kulüplerden geldiğini, spor kulüplerine geçen yıl 50 milyon lira yardım ettiklerini, bu yıl 100 milyon lira yardım yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

CHP: TERÖR CEZALARI GİBİ

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise tarafların toplanma ve güzergah alanlarının spor alanına dahil edilmesini eleştirerek “Vatandaşlarımızın barışçıl mesajlar verdiği ortamları terör ortamı olarak görülmesini doğru bulmuyoruz. Seçim sırasında vatandaşımızın barışçıl şekilde dile getirdiği ortamı sanki bir terör ortamı gibi düşünüp neredeyse terör suçlarını cezalandırır gibi yaptırımlarla buraya geliyor olmak doğru bir yol değil” görüşünü dile getirdi.

BİYOMETRİK İTİRAZI

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, düzenleme ile spor sahalarına biyometrik yöntemler ve kimlik doğrulama sistemi ile girileceğini bunun da kişisel verilerin saklanması açısından Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Kaboğlu, “Biyometrik verilerin kötüye kullanımlara karşı herhangi bir koruyucu mekanizma öngörmemektedir. Biyometrik verilerin nasıl saklanacağı ve gizliliklerine nasıl saygı gösterileceği konusu meçhuldür. Yasa önerisi tamamen keyfîliğe açıktır” dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise Türkiye’nin spor kültürü noktasında arzu edilen düzeye ulaşmadığını belirterek, “Yapılan araştırmalarda ülkemizde spora aktif olarak katılanların oranının binde 75 olduğu ortaya çıktı. Bu oran gelişmiş ülkelere göre çok düşük” dedi. m ANKARA

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