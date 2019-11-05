Spor salonu sahibi cinayetine 8 gözaltı
Beyoğlu’nda, iki buçuk yıl önce spor salonu sahibi Gökhan Sarı’nın öldürüldüğü, eşi Elif Sarı’nın yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Tetiği çeken kişi aranıyor.
Beyoğlu’nda 28 Mart 2017 günü, Gökhan Sarı(41) ve eşi Elif Sarı(36) işlettikleri spor salonunu kapatacakları sırada, içeri şapkalı ve yüzünü atkı ile kapatan bir kişi girmiş, Sarı çiftine 15 el ateş etmişti. Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif de bacağından yaralanmıştı. Gökhan Sarı, hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, spor salonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 6 saniye süren olayda yüzünü gizleyen tetikçinin saldırının ardından kaçtığı görüldü. Ekipler, kaçan saldırganın olayda kullandığı tabanca ve eldiveni de Hasköy Mezarlığı’nda bularak incelemeye aldı.
Polis, yaptığı uzun soluklu çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren tetikçinin kimliğini belirlerken, tetikçiyi azmettiren ve yardımcı olan kişileri de belirledi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Oktay Ö. (41), Şuayip D. (33), Evren B. (35), Savaş E. (37), Ufuk K. (37), Ali Y. (40), Şenol P. (46) ve Şükrü Y. (53) gözaltına alındı.
Cinayetteki tetikçinin yapılan aramalarda bulunamadığı ve firari olarak arandığı bildirildi. 8 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
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