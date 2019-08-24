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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
24.08.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Spor eğitmenini öldürmüştü, kendini böyle savundu

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Spor eğitmenini öldürmüştü, kendini böyle savundu

Bursa'da para nedeniyle husumetli olduğu spor eğitmeni Ali Özden'i (38) tabancayla vurup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erhan Kırsaçlıoğlu (47), 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kırsaçlıoğlu, son savunmasında "Olay günü onu görünce bana ateş edeceğini düşünerek önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, ben orada kendimi korudum" dedi.

Olay, geçen yıl Nisan ayında Bursa’nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçlıoğlu, para yüzünden aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Kırsaçlıoğlu, belindeki tabancayı çıkartıp Ali Özden'i kovalamaya başladı. Kırsaçlıoğlu, bir marketin önünde yakaladığı Özden'i peş peşe ateş ederek öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken Erhan Kırsaçlıoğlu polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Erhan Kırsaçlıoğlu hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Kırsaçlıoğlu, "Biz olay günü Ali Özden ile tesadüfen karşılaştık. Ali Özden ve arkadaşları, daha önce beni borç bahanesiyle darp etmişlerdi. Olay günü onu görünce bana silahıyla ateş edeceğini düşünerek önce ben ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Ben orada kendimi korudum" dedi.

Mahkeme heyeti, iyi hal ve tahrik unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek Erhan Kırsaçlıoğlu'nu mübebbet hapis cezasına çarptırdı.

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