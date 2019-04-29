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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.04.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Spor dünyasını yasa boğan kazada yeni gelişme

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Spor dünyasını yasa boğan kazada yeni gelişme

Aytemiz Alanyaspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Sural için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise sürücü Esat Altıntaş'ın tutuklandığı bilgisinin kendisine geldiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Çavuşoğlu, "İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre araçta iki şoför olduğu ve bu sürücülerin gelirken Konya'da şoför değişikliği yaptıklarını futbolcularımız ve kendileri de söyledi. Ama kazayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Son olarak bana gelen sürücünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiği ve sürücünün tutuklandığıdır" dedi. Diğer yedek sürücü hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

 

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