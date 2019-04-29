Spor dünyasını yasa boğan kazada yeni gelişme
Aytemiz Alanyaspor'un İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Sural için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde tören düzenlendi.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise sürücü Esat Altıntaş'ın tutuklandığı bilgisinin kendisine geldiğini söyledi.
TUTUKLANDI
Çavuşoğlu, "İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre araçta iki şoför olduğu ve bu sürücülerin gelirken Konya'da şoför değişikliği yaptıklarını futbolcularımız ve kendileri de söyledi. Ama kazayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Son olarak bana gelen sürücünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiği ve sürücünün tutuklandığıdır" dedi. Diğer yedek sürücü hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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