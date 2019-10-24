Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSpil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor
GeriGündem Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
24.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda keşfedilen 15 metre çapında ve yaklaşık 70 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruğun oluşum nedeni araştırılıyor. Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruğun bu bölgede bir mağara oluşumunun öncüsü olabileceğine dair ifadeler var. Mağara ile ilgili durum bilim adamlarının çalışmalarıyla ortaya çıkacaktır" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, önceki gün dağın 1430 metre yüksekliğinde Çampınar mevkisi yakınlarında keşfettikleri obruğa ilişkin çalışmalar sürüyor.

Obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, özellikle başta doğa yürüyüşü yapmaya gelenler olmak üzere, diğer milli park ziyaretçileri için çevreye uyarı levhaları yerleştirildi.

Spil Dağındaki obruk araştırılıyor

Öte yandan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerince obruğun oluşum nedenine ilişkin araştırma yapılacak.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Spil Dağı'nın farklı oluşumları içerdiğini söyledi.

Dağda çok eski dönemlerde çöküntülerin olduğuna dair bilgilerin kayıtlara girdiğini anımsatan Ernalçacı, "Bu alanda da ufak tefek çöküntüler olmuş." diye konuştu.

Spil Dağındaki obruk araştırılıyor
"MAĞARA TURİZMİ İÇİN BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR"

Tehlikeli olduğu için obruğun etrafını çevirdiklerini dile getiren Ernalçacı, konuya ilişkin MTA'dan yanıt beklediklerini ifade etti.

Ernalçacı, şunları kaydetti:
"Obruğun bu bölgede bir mağara oluşumunun öncüsü olabileceğine dair ifadeler var. Mağara ile ilgili durum bilim adamlarının çalışmalarıyla ortaya çıkacaktır. Eğer mağara ile ilgili bir oluşum söz konusu olursa burada mağara turizmi açısından bir başlangıç olabilir.
Şimdi biz gerekli tedbirleri aldık ancak Spil Dağı'na yürüyüşe çıkan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Obruğun bulunduğu alana girilmemesi için her türlü önlemi alıyoruz. Bunun yanında yaban hayvanları için de tedbir alacağız."

Spil Dağındaki obruk araştırılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle