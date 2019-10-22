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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu! 100 metre derinliğinde...

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Manisa’da 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’nın 1400 metre yüksekliğe sahip bölgede 15 metre çap genişliğinde ve 100 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen bir obruk tespit edildi. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için önlem alırken MTA'dan da obruğun incelenmesi için ekip isteneceği öğrenildi.

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  • Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu
  • Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu
  • Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu
  • Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü koruma ekipleri tarafından Milli Park içerisindeki rutin kontroller esnasında zirveye yakın bölgede obruk tespit edildi. Ekiplerin kontrolü sırasında bulunan obruk alanında inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa’da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yaklaşık 1400 metre yüksekliğe sahip ve sık karaçam ağaçları ile kaplı bölgesinde tespit edildi. Obruğun üst kısmı çap genişliği yaklaşık 15 metre ve delik genişliği de yaklaşık 2 metre olarak tespit ettik. Obruğun derinliğinin ise 70-100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu oluşumun etrafında daha önce oluşmuş daha küçük çöküntüler de tespit edildiğini kaydeden Ernalçacı, obruğun incelenmesi amacıyla MTA’dan ekip isteyeceklerini ve gerekli incelemenin hemen başlatılacağını belirtti. Ernalçacı, yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için de gerekli önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.

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