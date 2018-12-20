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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
20.12.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Spikere hırsız şoku! Canlı yayındayken evini soydular

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TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın’ın canlı yayında İstanbul Havalimanının açılışını anlattığı sırada hırsızlık için evine girdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Aydın, “Maddi kayıp elbette ki var ama bu işlerin maneviyatı çok önemli. Evde huzurla yatamıyorsanız, geceleri uykunuz bölünüyorsa, çocuklarınız korkuyorsa bu daha kötü bir durum” dedi.

İstanbul Havalimanının açılışı için 29 Ekim tarihinde canlı yayın yaptığı sırada TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın’ın Kadıköy’deki evine saat 14.00 sıralarında girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen sanığın “nitelikli hırsızlık” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.Anadolu 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazife Yılmaz cezaevinden getirilirken, müşteki Mehmet Aydın, eşi Ferda Aydın ile avukatları katıldı. Sanık savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

“Maddi, manevi zarar gördüm”

Müşteki Mehmet Aydın haber spikeri olduğunu söyleyerek, “Olay günü işime gitmiştim. Eşim bana telefonla arayarak evimizde hırsızlık olduğunu söyledi. Eylem nedeniyle hem maddi hem manevi olarak zarar gördüm. Çalınan mallar tarafımıza iade edilmemiştir. Sanık hakkında şikayetçiyim” dedi.

“Eve döndüğümde kapı kilit göbeğinin olmadığını gördüm”

Bunun üzerine söz alan Mehmet Aydın’ın eşi Ferda Aydın, “Olay tarihinde saat 10.00 civarında iki çocuğumla birlikte dışarı çıktım. Ben 16.00 sıralarında eve döndüğümde kapı kilit göbeğinin olmadığını gördüm. Hemen görevliyi çağırdım, polise haber verdim. Çilingir vasıtasıyla içeri girdiğimizde ev tamamen dağılmış ve karıştırılmış vaziyetteydi. Hırsızlığın olduğu kamera görüntülerinden ortaya çıkmıştır” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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