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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2018 - 01:33, Son Güncelleme:

Sperm bağışına, bu yöntemi özendirene 5 yıl hapis

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Sperm bağışına, bu yöntemi özendirene 5 yıl hapis

Meclis Sağlık Komisyonu’ndan geçen torba teklifte “sakıncalı hekim” düzenlemesinden sonra en çok tartışılan madde donasyon (bağışlanmış yumurta ve spermle çocuk yapma) yasağının genişletilmesi oldu.

Çocuk sahibi olamayan vatandaşları yurtdışındaki donasyon merkezlerine yönlendiren veya buna özendiren doktorlar da 5 yıla kadar hapis riskiyle karşılaşacak. Bu ceza, yumurta veya spermi, “bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan, nakleden, alım-satımını yapan, aracılık eden, bu işlemi özendiren, buna yönlendiren, ilan-reklam veren veya yayınlayan” kişilerin tamamına uygulanacak. Kadın doğum uzmanı olan CHP ve İYİ Parti milletvekilleri kapsamın geniş olduğu gerekçesiyle maddenin çekilmesini istediler.

YA SORUYA CEVAP VERİRSE

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Örneğin, çocuğu olmayan bir ailenin yurtdışında donasyon olup olmadığı sorusuna yanıt veren bir hekimin verdiği bilgi özendirme sayılacak mı? Yani ‘Sizin donasyona ihtiyacınız var’ denildiğinde ve ‘Ben bunu nerede yaptırabilirim?’ sorusuna kadın doğumcu derse ki: ‘Kıbrıs’ta ya da başka yerde yapılıyor’, onun cezai işlemi olacak mı?” diye sordu. Teklif sahibi AK Partili Ahmet Demircan “Donasyonu öneriyorsa elbette ki” derken, Başkan Şenel Yediyıldız da “Nesebi korumak maksatsa her türlüsü aynı cezaya tabi olsun” görüşünü dile getirdi. Bakan Yardımcısı Muhammet Güven de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burada kastedilen taşıyıcı annelik, embriyon veya sperm bağışı hususları. Burada problem olan özendirme. Tabii ki cezası olacak. Bu suçun koruduğu hukuki değer nesebin korunmasıdır. Özendiren de yönlendiren de nesebin bozulmasına sebebiyet verecektir. Ama yapılan bir fiilin özendirmeye girip girmeyeceği veya yapılan fiilin bu suç marjlarından hangisine tekabül edip etmeyeceği yargıda karar verilebilecek bir şey.”

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