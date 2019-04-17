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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

SP’den yeni genel merkez kampanyası

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SP’den yeni genel merkez kampanyası

SAADET Partisi (SP), merhum liderleri Necmettin Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün açtığı kira davası sonucu icra yoluyla boşalttıkları genel merkez binalarının yerine yenisini yapmak için kampanya başlattı.

SP Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dünkü YİK toplantısının ardından şöyle konuştu: “Erbakan Hocamızın dokunulmaz dediği SP Genel Merkezi, milli görüş camiasının malıdır. Erbakan Hocamız, milli görüş camiasına hizmet yolunda kullanılmak üzere binayı bazı güvendiği kimselere emanet etmiştir. Ancak bu kimseler hukuki ve vicdanı bakımdan hiçbir hakları olmadığı halde ‘Bina bize babamızdan miras kaldı’ diyerek el koymuşlardır. Her zaman olduğu gibi SP’ye gönül veren teşkilatlarımız ve bu haksızlığa karşı büyük duyarlılık gösteren aziz milletimizin desteğiyle yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. En kısa sürede yeni genel merkezimizi partimize ve ülkemize kazandıracağız.”

Balgat’taki genel merkez binasının 11 Nisan’da başlayan tahliyesi sürüyor. Necmettin Erbakan’ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil genel merkezdeki tüm eşyalar taşındı. Son olarak da binanın giriş kapısında bulunan parti amblemi söküldü. 

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