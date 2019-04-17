SP’den yeni genel merkez kampanyası
SAADET Partisi (SP), merhum liderleri Necmettin Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün açtığı kira davası sonucu icra yoluyla boşalttıkları genel merkez binalarının yerine yenisini yapmak için kampanya başlattı.
SP Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dünkü YİK toplantısının ardından şöyle konuştu: “Erbakan Hocamızın dokunulmaz dediği SP Genel Merkezi, milli görüş camiasının malıdır. Erbakan Hocamız, milli görüş camiasına hizmet yolunda kullanılmak üzere binayı bazı güvendiği kimselere emanet etmiştir. Ancak bu kimseler hukuki ve vicdanı bakımdan hiçbir hakları olmadığı halde ‘Bina bize babamızdan miras kaldı’ diyerek el koymuşlardır. Her zaman olduğu gibi SP’ye gönül veren teşkilatlarımız ve bu haksızlığa karşı büyük duyarlılık gösteren aziz milletimizin desteğiyle yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. En kısa sürede yeni genel merkezimizi partimize ve ülkemize kazandıracağız.”
Balgat’taki genel merkez binasının 11 Nisan’da başlayan tahliyesi sürüyor. Necmettin Erbakan’ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil genel merkezdeki tüm eşyalar taşındı. Son olarak da binanın giriş kapısında bulunan parti amblemi söküldü.
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