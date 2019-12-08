Spam ne demek?

Her mail kullanıcısının sık bir şekilde karşılaştığı, karışık vaziyetleri ortaya çıkaran ''spam'', istenmeyen posta şeklinde tanımlanır. İstenmeyen bir mailin kişinin adresine, çok sayıda gelmesi ile bu maillerin ''spam'' olması arasında doğrudan bir ilişki bulunur.



Reklam amaçlı olan, istenmeyen ve yineleyen mailler de bu grup içerisinde yer alır. Kullanıcıları aldatmak, kandırmak, reklamların usulsüz bir şekilde ulaştırılması adına herkesi bunaltan spam mailleri, sistem ile ayıklanıp, çoğu zaman kullanıcı görmeden imha edilmektedir.



Spam Maillerinin Belirlenmesi



Sanal dünyada bir mail spam yani istenmeyenler kategorisinde ise bunun birkaç nedeni vardır. Mesajın nasıl yazılmış olduğu bu nedenler arasındadır. Başka bir yandan yineleyen dilin kullanılması, aynı kelimelerin birden fazla kurulduğu içeriklere sahip olması, spam sayılacak olan belirtiler arasındadır.