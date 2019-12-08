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08.12.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Spam ne demek?

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Spam ne demek?

Spam, teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte en çok karşılaştığımız kelimelerden biri oldu. En yaygın spam türleri reklamlar ve ilanlardır. Elektronik posta, internetin en eski ve halen en vazgeçilmez iletişim araçlarından birisidir. Peki, spam ne demek? Mesaj ve maillerde geçen spam nedir?

Her mail kullanıcısının sık bir şekilde karşılaştığı, karışık vaziyetleri ortaya çıkaran ''spam'', istenmeyen posta şeklinde tanımlanır. İstenmeyen bir mailin kişinin adresine, çok sayıda gelmesi ile bu maillerin ''spam'' olması arasında doğrudan bir ilişki bulunur.

Reklam amaçlı olan, istenmeyen ve yineleyen mailler de bu grup içerisinde yer alır. Kullanıcıları aldatmak, kandırmak, reklamların usulsüz bir şekilde ulaştırılması adına herkesi bunaltan spam mailleri, sistem ile ayıklanıp, çoğu zaman kullanıcı görmeden imha edilmektedir.

Spam Maillerinin Belirlenmesi

Sanal dünyada bir mail spam yani istenmeyenler kategorisinde ise bunun birkaç nedeni vardır. Mesajın nasıl yazılmış olduğu bu nedenler arasındadır. Başka bir yandan yineleyen dilin kullanılması, aynı kelimelerin birden fazla kurulduğu içeriklere sahip olması, spam sayılacak olan belirtiler arasındadır.

 

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