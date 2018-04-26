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    SP Gül’de diretiyor

    Umut ERDEM - Gamze KOLCU / ANKARA
    26.04.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi (SP) Lideri Temel Karamollaoğlu dün Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu ayrı ayrı ziyaret etti. Akşener ile Karamollaoğlu’nun görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

    Görüşmede Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin önerilerini, “Şansımızı bir kez daha deneyelim” diyerek gündeme getirdiği, ancak Akşener’den yine ret yanıtı geldiği öğrenildi. Akşener görüşmede Karamollaoğlu’na “İlk turda ne kadar çok aday ile çıkılırsa, seçimler o kadar demokratik olur. Sandıkta aday dayatılırsa seçmenin sandığa gitmeme durumu oluşur. Bu da cumhur ittifakının işine yarar” dedi. Karamollaoğlu da “İYİ Parti, CHP, SP, DP, Hüda-Par’la milletvekilliği seçimlerinde ittifaka sıcak baktığını” söyledi. Karamollaoğlu daha sonra Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşme 20 dakika sürdü.

    Etiketler: gazetehaberleri , saadet partisi , Temel Karamollaoğlu , gündem
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