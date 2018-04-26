SP Gül’de diretiyor

Görüşmede Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin önerilerini, “Şansımızı bir kez daha deneyelim” diyerek gündeme getirdiği, ancak Akşener’den yine ret yanıtı geldiği öğrenildi. Akşener görüşmede Karamollaoğlu’na “İlk turda ne kadar çok aday ile çıkılırsa, seçimler o kadar demokratik olur. Sandıkta aday dayatılırsa seçmenin sandığa gitmeme durumu oluşur. Bu da cumhur ittifakının işine yarar” dedi. Karamollaoğlu da “İYİ Parti, CHP, SP, DP, Hüda-Par’la milletvekilliği seçimlerinde ittifaka sıcak baktığını” söyledi. Karamollaoğlu daha sonra Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşme 20 dakika sürdü.



