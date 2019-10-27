Sözün özü
Rize’nin Fındıklı ilçesi Yeniköy köyü sınırlarında, Karadeniz sahil yolu bitişiğindeki ormanda çöp depolama alanı oluşturmak için başlatılan çalışmalar yöre halkının büyük tepkisine neden oldu. Köy sakinlerinden Hasan Öztürk, “Orada mezar bile var. Şimdi gelip üzerine çöp atacaklar. Yakışıyor mu? Burada çöpten süzülen atıklar denize gidecek. Denize giremeyeceğiz. Köye biz kilidi vuralım gidelim, bunu mu istiyorlar” dedi.
ARAYA JANDARMA GİRDİ
Karayollarına ait araziye giren belediyenin iş makineleri, çöp depolama alanı için çalışma yürütüyor. Ormanlık alanda çöp depolanmasına karşı çıkan köy halkı da tepkilerini dile getiriyor. Alanda bekleyen vatandaşlar ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri de kendi arazilerine çöp dökümünü engellemek için girişi beton bariyerlerle kapattı. Köy halkının alanda bekleyişi sürüyor. Köy sakinlerinden Hasan Öztürk, doğal yaşam sürdükleri köylerinde çöp depolama alanı istemediklerini belirtti. Öztürk, "Burada heyelan oldu, orada mezar bile var. Şimdi gelip üzerine çöp atacaklar. Bu bize yakışıyor mu? Burada çöpten süzülen atıklar denize gidecek. Denize giremeyeceğiz. Köye biz kilidi vuralım, gidelim. Bunu mu istiyorlar? Burada kanunsuz ve izinsiz işi asker zorluyla yapmaya çalışıyorlar. Çalışma acilen durdurulmalıdır" dedi.
VAHŞİ DEPO ÇÖZÜM DEĞİL
Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çevratoğlu da daha önce çöplerin dere yatağına döküldüğünü hatırlatarak, buna son verdiklerini söyledi. Çevratoğlu, "Biz çöplerimizi Melyat bölgesindeki aktarma istasyonuna götüreceğiz. Orada sıkıştırılacak çöpler. Trabzon’daki birliğe ücret karşılığında götüreceğiz. Bunun çalışması yapılıyor ama teknik olarak yetişmedi. Sayın valimiz bu konuda çok ciddi çaba sarf etti. Bu sorun sadece bizim değil, bütün bölgenin sorunu" diye konuştu. Vahşi depolamanın çözüm olmadığını anlatan Çevratoğlu, "Geri dönüp bir düşünelim. Hopa’daki sel felaketi sonrasında çöpler denize inmişti, adeta doğaya kusmuştu. Hiçbir yerde vahşi depolama çözüm değildir. Biz kalıcı çözüm arıyoruz" dedi. m Adem AKATİN/DHA
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