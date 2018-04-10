Sözlü: Türkiye’de güvenlik kaygısı olmadığını gösterdik

Hüseyin Sözlü “Bir iş iyi yapılırsa mutlaka karşılığını buluyor. Adana’nın her tarafı portakal çiçeğiyle doludur. Belki portakal çok kazandırmıyor, tarlada, bahçede kaldığı zamanlarda oluyor ama müthiş bir kokusu müthiş bir aroması var. Bu kokular şehri kaplıyor. Bu yıl 6.cısını yaptığımız Portakal Çiçeği Karnavalının 5 i benim dönemimde gerçekleşti. Birincisi yapıldığında Ceyhan Belediye Başkanıydım Adana’ya gelir gelmez bende büyüsünü gördüm.

O zaman belki hak ettiği tam değeri bulmadı ama sonra geldiğimizde karnavalın sihirli bir atmosfer olduğuna inandığım için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye başladık. Şimdi bu yılki karnaval için sokaklarda milyonun çok üzerinde insan Adananın caddeleri, sokakları, parklarını tıklım tıklım doldurdu, iğne atsan yere düşmez haldeydi. Gençler başlarında beyaz turuncu çiçeklerle portakalı, turuncu çağrıştıran sembollerle gezdi, özgürce eğlendi.

UÇAKLAR DOLDU, EK SEFERLER YAPILDI

Uçaklar doldu, ek seferler yapıldı, oteller, restoranlar doldu sonradan gelenler yer bulmakta güçlük çekti, bu hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Adana karnaval boyunca cıvıl cıvıldı. Bütün bunların ekonomiye katkısı çok büyük oldu, bu yadsınamaz ama her şeyden önemlisi insanlar güldü, özgürce eğlendi. Güvenliğimiz için Türkiye’nin Suriye’de terörle mücadele ettiği bir dönemdeyiz, Yürütülen bu operasyon Avrupa ülkelerinde aleyhimize kullanılıyor. Akdeniz çanağında Turizmdeki rakiplerimiz Türkiye’yi kötülemeye çalışıyor. Bütün bunlara rağmen Suriye’nin yanı başında bulunan Adana’mızda milyonlar sokakta karnaval yaptı. Adanalı, yabancı, yerli, herkes, turistler karnavalda hiç bir güvenlik kaygısı olmadan çoluğu çocuğuyla ailece stres attı, eğlendi.

Dediğim gibi burada önemli olan karnavalla verilen mesajın güvenlikle ilgili bir kaygı olmadığını bütün dünyaya göstermekti ve biz bunu gösterdik. Hem karnavala katılanlar hem de yabancı misafirlerimiz bir güvenlik sorunu olmadığını gözleriyle gördü ve yaşadı. Misafirlerimizi ev sahibi olarak en zarif, en kibar, en sıcak şekilde ağırladık. Biz Adana’da bu karnavalı hazırlarken kültür, sanat, müzik, edebiyat otomobil ve motosiklet gibi etkinlikleri dâhil olacak şekilde düşündük. Özetle Adana Portakal Çiçeği Karnavalında insana dair her şey vardı. Düşünün, Karadeniz’den, Ordunun yaylalarından buraya kadar motosikletleriyle gruplar halinde gelenler oldu. Ben karnavalın hemen hemen her etkinliğinde hazır bulundum. Etkinlik alanlarında 500 e yakın Volkswagen araç ve Karavanlar gördüm.

Önümüzdeki yıllarda bu karnaval Türkiye'nin elinde Uluslararası alanda önemli bir meta olacak. Biz bunun için üzerimize düşeni yapıyoruz. Adana'da şükür hiç güvenlik sorunu yaşanmadı. Huzur çok yüksekti, Adanalı çok mutlu, işyerleri restoran sahipleri hepsi çok mutlu oldu ve ev sahipliğini de gerçekten Adananın sıcak iklimine yaraşır bir şekilde yerine getirdiler. Karnavalın Adana ekonomisine büyük katkısı oldu, önümüzdeki yıllarda bu katkının çok daha önemli olacağına inanıyorum. Bu anlamda Adana kültür varlıklarıyla, festival ve karnavallarıyla turizmin yeni yükselen yıldızı olacak. Çukurova Tarım üretimi ve Sanayisiyle de çok önemli bir bölge, bu anlamda Bursa'dan İstanbul’a Marmara hattının tıkandığını düşünüyorum. Lojistik açıdan Adana çok şanslı, elverişli bir yer. Havaalanı, otoyollar ve bölünmüş yollarıyla Türkiye’nin ulaşım alt yapısının en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. Bu avantajlarıyla tarımın ve sanayinin yükselen şehri olacak. Portakal çiçeği karnavalıyla alt-orta-üst gelir grubundan insanlar Adana’mızı merak ediyor geliyorlar. Biz büyükşehir belediyesi olarak bu işe çok değer, çok önem veriyoruz.

Bu tür etkinlikle çok önemlidir. Bakın Büyükşehir Belediyesi olarak 4 yıllık sürede bu karnaval gibi 19 Festival, 58 Konferans, 108 sergi organizasyonunu başarıyla gerçekleştirirken Adana’ya 3 Kültür Merkezi ve 12 kütüphane yaptık. Çocuklara ve gençlere 9 dalda sanat eğitimi fırsatı sunduk. Konservatuar eğitimi yanı sıra 3 bin 872 öğrenciye Tiyatro, halk oyunları, Bağlama, Keman, Klarnet, Gitar, Ney, Şan ve Piyano eğitim verildi. Bütün bunların Adana’yı kültür ve sanatın buluşma merkezi olmasına büyük katkısı oluyor. Önümüzdeki dönem için karnavalın hemen ardından yapacağımız toplantılarla neyi daha iyi yapabilirdik, ona bakacağız ve değerlendireceğiz. Özetle Karnavalımız her yıl daha da büyüyecek.