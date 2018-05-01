Sözleşmeyle fuhuş!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ekipleri 17 Nisan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine şafak vakti baskın yaptı. Bazı evlere özel harekât polisiyle giren polis 9 erkeği gözaltına aldı. Zanlıların 23 kadına zorla fuhuş yaptırdığı saptandı. Kadınlar da emniyete götürülerek ifadeleri alındı.



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö.(31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, teknik takipteki konuşmalarında "Kadın ayarlayalım" ifadelerini ise şaka olarak nitelendirdi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FUHUŞ YAPTIRANLARLA SÖZLEŞME!



23 mağdur ise şüphelilerin kendilerini "İsterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm" diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırdığını belirtti. Ayrıca kadınların verdiği ifadede şüphelilerin Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi. Kadınların ayrıca, fuhuş yaptıran kişinin sözleşme hazırladığını ve bunu de kendilerine imzalattığını söylediği öğrenildi. Bu sözleşmede "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" yazdığı öğrenildi.

FUHŞUN ŞİFRESİ 'ARABA'

Bu arada, şüphelilerin polisin teknik takip yapmasına karşı da önlemler aldığı belirlendi. Şüphelilerin polis kendilerini dinlediğinde anlamamaları için şifreli konuştukları anlaşıldı. Buna göre şüphelilerin kadın yerine "Araba" kelimesini, zengin müşteri yerine "Keneli" kelimesini, fuhuş sözcüğü yerine ise "Otobana vurmak" kelimesini kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle şüphelilerin 23 kadını otoyol ve parklarda fuhşa sürüklediği, kadınların günde ortalama 50 erkekle birlikte olduğu ve 20 ile 100 lira arasında değişen paralar kazandığı tespit edildi.

ÇİRKİN KADININ ŞİFRESİ 'TOROS'

Ayrıca, şüphelilerin müşterilere sattıkları kadınları çirkin ve güzel kadın olarak ayırdıkları ancak polise yakalanmamak için çirkin kadın cümlesi yerine "Toros", güzel kadın yerine de "Lüks otomobil" isimleri söyledikleri tespit edildi. Ayrıca çirkin kadını gören kamyon sürücüleri için "Dikkatli olun, Toros geliyor onu gören hemen kamyonu ile dağa vurabilir" dedikleri öğrenildi. Ayrıca bazı müşterilerin kadınları çok çirkin bulduklarında ise "Benim hastam vardı, onu ziyarete gidecektim" diyerek fuhuş yapmaktan vazgeçtiği de belirlendi.

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