Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar nelerdir? 2018 güncel bilgiler!
Sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin esaslar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller tarafından araştırılıyor. Mevcut izin sürelerinde yapılan artışlar ve ilk defa düzenlenen izin sürelerinde gerçekleştirilen değişikliğin dahil edildiği sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar arasında, haklarını merak eden çalışanlar için tüm detaylar yer alıyor. İşte, izin süreleri ve personellerin merak ettiği bilgiler hakkında bazı detaylar
Haziran ayında yapılan değişikliklerle doğum, ölüm ve evlilik izinleri artış gösterirken, bebek sahibi annelerin süt izinleri ise bir buçuk saatten 3 saate çıkarıldı. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar, 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle Devlet Personel Başkanlığı'nda yer alan güncel bilgilere göre şu şekildedir;
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
1- Mevcut İzin Sürelerinde Yapılan Artışlar
- Sözleşmeli kadın personele verilen süt izni süresi; günde 1,5 saatten 3 saate çıkarılmıştır.
- Sözleşmeli personele doğum, evlenme ve ölüm hallerinde verilen izinlerden;
•Doğum halinde verilen izin süresi; 2 günden 10 güne çıkarılmıştır.
•Evlilik veya ölüm halinde verilen izin süresi; 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.
2- İlk Defa Düzenlenen İzin Süreleri
- Erken doğum sebebiyle kullanılamayan doğum öncesi analık izin süresinin, doğum sonrası analık izin süresine ilave edilerek kullanılabilmesi,
- 10 günü geçmemek üzere mazeret izni verilebilmesi,
- Evlat edinme halinde 8 hafta ücretli izin kullanılabilmesi,
- 3 aya kadar refakat izni kullanılabilmesi, sağlanmıştır.
3- Hamile veya doğum yapan personel ile engelli personele, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hususu düzenlenmiştir.
4- Bir yıl olan doğum sebebiyle yeniden hizmete alınma süresi, evlat edinme de dahil edilerek, 2 yıla çıkarılmıştır.
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