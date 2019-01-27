Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlıyor | Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi
Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için nefesler tutuldu. 2018-2019 iş takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 28 Şubat itibariyle alınacak. Atamalar ise 7 Şubat'ta yapılacak. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi ve sürece ilişkin bilgiler
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sürecinin detayları belli oldu. 20 bin öğretmenin istihdamı için yapılan yazılı sınavın sonuçları 15 Ocak’ta online sistem üzerinden açıklanmıştı. Şimdi ise gözler tercih sürecinde.
Milli Eğitim Bakanlığı, http://personel.meb.gov.tr adresinden paylaştığı takvimle sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacağını, 1 Şubat 2019 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ise 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.
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