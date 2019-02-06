Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 Şubat tarihinde tercih işlemlerini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler için geri sayım başladı. Tercih sonuçları hakkında detaylara kilitlenen binlerce öğretmen, kurumun yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce öğretmen adayının tercih işlemlerini tamamlamasının ardından merakla araştırılan sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 7 Şubat Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
EN YÜKSEK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE
MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.
Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.
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