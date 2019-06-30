Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 30 Haziran Pazar günü tamamlanacak. Sözlü sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenlik için başvuru hakkı elde edecek. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sözlü sınav sonuçları için tarih bilgisi vermişti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
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