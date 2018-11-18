Sözleşmeli öğretmenlik ön başvurular ne zaman yapılacak?
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Açıklanan taban puanları ve kontenjan listesinin ardından başvuru süreci için bekleyişe geçildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik ön başvurular ne zaman yapılacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Merakla beklenen taban puanları ve kontenjan listesinin açıklanmasının ardından öğretmen adayları ön başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik ön başvurular ne zaman yapılacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvuru, elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden) alınacak.
Bu başvuruda adaylar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'daki sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek. Başvuru onayları ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.
BAŞVURU TARİHLERİ
Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 Aralık'ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Ocak 2019'da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.
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