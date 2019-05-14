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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu?

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, farklı branşlardan, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Mülakata girecek olan sözleşmeli öğretmen adaylarının gözü, sözlü sınav yerlerini öğrenmelerinin ardından, şimdi de sınav tarihlerine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.

Yurt genelinde 20 bin farklı branştan öğretmen ataması yapacağını duyuran MEB, sözlü sınav yerlerini ve KPSS taban puanlarını internet sitesi üzerinden adayların erişimine açtı. Mülakata girecek olanların heyecanlı bekleyişi devam ederken, sözlü sınav tarihleri de merak konusu oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları hangi tarihte yapılacak? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili detaylar.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

SÖZLÜ SINAV İÇİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

Bakanlığın internet sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan aday sayıları ve adaylara ait KPSS taban puanları açıklandı. Buna göre, gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Daha sonra, 91 taban puanıyla psikoloji, 87 puanla halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanları geldi. Taban puanlarına, MEB Personel Genel Müdürlüğünün "http://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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