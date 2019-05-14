Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, farklı branşlardan, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Mülakata girecek olan sözleşmeli öğretmen adaylarının gözü, sözlü sınav yerlerini öğrenmelerinin ardından, şimdi de sınav tarihlerine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
Yurt genelinde 20 bin farklı branştan öğretmen ataması yapacağını duyuran MEB, sözlü sınav yerlerini ve KPSS taban puanlarını internet sitesi üzerinden adayların erişimine açtı. Mülakata girecek olanların heyecanlı bekleyişi devam ederken, sözlü sınav tarihleri de merak konusu oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları hangi tarihte yapılacak? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili detaylar.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.
Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.
SÖZLÜ SINAV İÇİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU
Bakanlığın internet sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan aday sayıları ve adaylara ait KPSS taban puanları açıklandı. Buna göre, gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Daha sonra, 91 taban puanıyla psikoloji, 87 puanla halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanları geldi. Taban puanlarına, MEB Personel Genel Müdürlüğünün "http://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.
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