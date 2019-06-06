Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin farklı branştan sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin, mülakat yerlerinin geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, gözler sözlü sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Sözlü sınav yerlerini öğrenen öğretmen adayları, mülakatların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınav tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için sözlü sınav yerleri 5 Nisan 2019 tarihinde kurumun internet sitesinde adayların erişimine açıldı. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak ? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak.
İşte; 20 bin öğretmen ataması branş dağılımları:
"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
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