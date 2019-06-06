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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.06.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınav tarihleri

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin farklı branştan sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin, mülakat yerlerinin geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, gözler sözlü sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Sözlü sınav yerlerini öğrenen öğretmen adayları, mülakatların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen atamasında sözlü sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için sözlü sınav yerleri 5 Nisan 2019 tarihinde kurumun internet sitesinde adayların erişimine açıldı. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak ? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak.

İşte; 20 bin öğretmen ataması branş dağılımları:

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

 

 

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