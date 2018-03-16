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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü mülakatlar ne zaman?

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuruları 2-9 Mart tarihleri arasında alındı. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü mülakatlar ne zaman?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı için kısa bir süre kaldı, sınav yeri sorgulamaları başladı. Tercih işlemlerini online sistem üzerinden gerçekleştiren öğretmen adayları, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabildi. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü mülakatlar ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik alımı için yayımladığı duyuruda, başvurusunu gerçekleştiren adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanının 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecanla sözlü mülakat sınavına katılacakları yeri bekliyor. Fakat sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.

    EN ÇOK KADRO SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

    Sözleşmeli öğretmen olarak atama yapılacak alanlarda ise en çok kadro 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, bunu 2 bin 2 kontenjan ile İngilizce ve bin 907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 676 ile okul öncesi öğretmenliği, bin 453 ile ilköğretim matematik öğretmenliği, bin 450 ile Türkçe, bin 95 ile fen bilimleri takip etti.

    Etiketler: Sözleşmeli öğretmenlik , Sözleşmeli öğretmenlik yerleri , SeoHaber , gündem
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