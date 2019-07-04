Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi
12 Haziran 2019 tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 30 Haziran'da sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün erişime açılacak. Sonuçlar için sabırsızlanan adaylar, sık sık internet üzerinden araştırma yapıyor. 2019 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan milyonlarca adayın gözü kulağı mülakat sonuçlarında. Kısa bir süre önce girdikleri mülakatlardan alacakları puanı merak eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya kilitlendi.
Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre mülakat sonuçlarının 4 Temmuz 2019'da (bugün) açıklanması bekleniyor.Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
60 PUAN ŞARTI
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak tercih yapma hakkına sahip olacak.
TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ
Tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
ATAMA TAKVİMİ
2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim ?? pic.twitter.com/rYM82ErkAV— MEB (@tcmeb) 24 Haziran 2019
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