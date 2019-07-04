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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi

12 Haziran 2019 tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 30 Haziran'da sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün erişime açılacak. Sonuçlar için sabırsızlanan adaylar, sık sık internet üzerinden araştırma yapıyor. 2019 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan milyonlarca adayın gözü kulağı mülakat sonuçlarında. Kısa bir süre önce girdikleri mülakatlardan alacakları puanı merak eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya kilitlendi. 

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre mülakat sonuçlarının 4 Temmuz 2019'da (bugün)  açıklanması bekleniyor.Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

60 PUAN ŞARTI

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak tercih yapma hakkına sahip olacak.

TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

Tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

ATAMA TAKVİMİ


 

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