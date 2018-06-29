Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEBBİS sonuç sorgulama

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakatlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğretmen adayının başvurduğu mülakatlar, 14 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmişti. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarınrın eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?



Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı, sonuçlar belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



MEBBİS'e giriş yapmak için öncelikle bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olmak gerekir. MEBBİS girişi için okul müdürlüklerinden alınan kullanıcı adı ve şifreden sonra sisteme giriş yapılır. Öğretmenlerin MEBBİS üzerinden EBA şifresi alması için izlenecek yollar şu şekilde: İlk olarak www.eba.gov.tr adresine gidilir. Ardından ise sayfanın sağ üst köşesindeki giriş butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfadan ”MEBBİS Girişi” sekmesine tıklanır. “Giriş Kodu” bölümüne “Kullanıcı Doğrulama”nın altındaki giriş kodunu (Örn: 85532), “Kullanıcı Adı” bölümüne T.C. kimlik numarası ve “Şifre” bölümüne MEBBİS şifresi girilerek “Giriş” butonuna basılır. Daha sonra ise “EBA Şifre Oluşturma Ekranı”ndan şifre oluşturulur ve “Şifre Oluştur” butonuna tıklanır. Böylece EBA şifresi oluşturulur.