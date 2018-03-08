Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında son gün | Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 Mart 2018 tarihinde başlattığı sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları için süreç bugün son buluyor, ilana başvurmak isteyen adayların bugün içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik için kimler başvuru yapabilir? Hangi branşlarda öğretmen alımı olacak? İşte MEB'in yapacağı sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin detaylar ve MEBBİS başvuru ekranı...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 2-8 Mart arasında yapılacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. 2 Mart'ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta yapılacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

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ALIMLARDA "KPSS" ŞARTI

Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

MEB HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini açıkladı buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.

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KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ile ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği, eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.