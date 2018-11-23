Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün sona eriyor... Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, yeni öğretmen adayları tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kasım ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için 23 Kasım yani bugün son gün. Başvuruların tamamlanmasının ardından artık adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde adayların bilgisine sunulan branş dağılımı ve taban puanların ardından müracaatlarını gerçekleştiren adaylar, sonuçların açıklanacağı güne kilitlendi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 Aralık'ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak.
15 Ocak 2019'da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak.
Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.
HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.
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