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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

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Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine yapılacak, çeşitli branşlardan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru, mülakat ve tercih süreçleri tamamlandı. Gözler şimdi MEB'in atamalara ilişkin yapacağı duyuruda. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alındı. 30 Temmuz'da başlayan sürecin tamamlanmasıyla birlikte atamalar beklenmeye başlandı. MEB'in alım yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak. İşte, konuya ilişkin detaylar...

30 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 5 Ağustos Pazartesi 23.59 itibarıyla sona erdi. Tercihlerini yapan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulundu. Tercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapıldı.

BAZI BRANŞLARDA KONTENJANIN 3 KATI BAŞVURU

Kontenjanı dolmayan tek branş sivil havacılık olurken, bu branşa ayrılan iki kontenjana sadece bir öğretmen adayı tercih başvurusunda bulundu. Rusça, Fransızca, tekstil, tasarım teknolojileri gibi az kontenjan ayrılan branşlarda başvuru oranı yüzde 300’e ulaştı. Diğer branşlarda 2 bin 11 kontenjanlı sınıf öğretmenliğine 4 bin 725; 1960 kontenjanlı İngilizceye 4 bin 71; 1922 kontenjanlı din kültürü ve ahlak bilgisine 4 bin 671; 1599 kontenjanlı okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 108; 1448 kontenjanlı ilköğretim matematik öğretmenliğine 3 bin 518; 1410 kontenjanlı özel eğitime 2 bin 200; 1149 kontenjanlı fen bilimlerine 3 bin 4, 1149 kontenjanlı Türkçeye 2 bin 732; 1120 kontenjanlı rehberliğe 2 bin 759; 781 kontenjanlı beden eğitimine 1852; 601 kontenjanlı matematiğe 1589; 579 kontenjanlı sosyal bilgilere 1377; 509 kontenjanlı Türk dili ve edebiyatına 1253; 415 kontenjanlı bilişim teknolojilerine 1060 ve 350 kontenjanlı tarihe 905 aday başvurdu.

4 ARTI 2 FORMÜLÜYLE ATANACAK

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustosta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı bilgisayar kurasıyla yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda dört yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, iki yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ilk aşamada sözlü sınav yaparak, tercih yapma hakkını elde edecek öğretmen adaylarını belirlemişti. 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan mülakatlara 60 bin aday çağrılmış, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde etmişti.

 

 

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