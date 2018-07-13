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    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı açıklanan mülakat sonuçlarının ardından binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek.

    Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
    “Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.”

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    TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

    1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
    2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
    3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
    4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
    5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
    5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
    5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
    6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
    7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

    SÖZLÜ MÜLAKATLARDA NELER KISTAS ALINDI?

    Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatlarında adaylar;

    - BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
    - İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
    - BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
    - TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ 

    değerlendirme kriterlerine tabi tutuldu.

    Etiketler: sözleşmeli öğretmenlik atamaları , sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri , mülakat sonuçları
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