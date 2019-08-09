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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamalarında son durum

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmen atamalarında son durum

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün yapılacak. Tercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapılmıştı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atamalarıyla ilgili diğer detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ilk aşamada sözlü sınav yaparak, tercih yapma hakkını elde edecek öğretmen adaylarını belirlemişti. 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan mülakatlara 60 bin aday çağrılmış, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde etmişti. 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.

EYLÜLDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustosta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı bilgisayar kurasıyla yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda dört yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, iki yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

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