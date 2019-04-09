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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

MEB, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puanları bilgisini yayımladı

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MEB, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puanları bilgisini yayımladı

Toplam 19 bin 914 kişilik kontenjan için başvuruları alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müracaatta bulunan 98 bin 223 kişi arasından 57 bin 778 kişinin başvurusunu kabul etti. Sözlü sınav taban puanlarını yayımlayan bakanlık, kontenjan sayısı ve başvuruda bulunan adaylar konusunda tablo yayımladı. İşte, MEB'in yayımladığı sözlü sınav taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan adaylara ait taban puanlar duyuruldu.

Bakanlığın internet sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan aday sayıları ve adaylara ait KPSS taban puanları açıklandı.

Buna göre, gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Daha sonra, 91 taban puanıyla psikoloji, 87 puanla halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanları geldi.

Taban puanlarına, MEB Personel Genel Müdürlüğünün "http://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

MEB, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puanları bilgisini yayımladı

MEB, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puanları bilgisini yayımladı

MEB, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav taban puanları bilgisini yayımladı

TABAN PUANLARI TABLODA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

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Son 24 saatte ne oldu? (09.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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