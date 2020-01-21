Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı! 2020 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için adayların araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuracağı öğretmenlik sözlü mülakat yerleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri, nereden görüntülenebilecek? İşte, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri hakkında detaylı bilgiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava alınacak

adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.



Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacak.



Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek..



Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek.



Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.



Sözlü sınav sonuçları 21 Ocak Salı günü http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

2020 SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları, 5 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınav sonuçları, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 25 Şubat 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri, 9-13 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.