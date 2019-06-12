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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Toplam 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü mülakat süreci bugün başladı. 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatları, temmuz ayında ise sonuçları ile adayların karşısına çıkacak. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan tüm detaylar

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları, bugün sözlü mülakatlara giren birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 12 Haziran tarihinde başlayan ve 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TABAN PUANLAR NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

TABAN PUANLARI TABLODA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

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