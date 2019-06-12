Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Toplam 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü mülakat süreci bugün başladı. 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatları, temmuz ayında ise sonuçları ile adayların karşısına çıkacak. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan tüm detaylar
Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları, bugün sözlü mülakatlara giren birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 12 Haziran tarihinde başlayan ve 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TABAN PUANLAR NASIL ŞEKİLLENMİŞTİ?
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SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.
Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.
Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.
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