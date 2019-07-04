Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Mart ayında duyurulan ve geçtiğimiz ay içerisinde sözlü mülakatları tamamlanan sözleşmeli öğretmen alımı için gözler, kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklamasına göre atama durumlarını öğrenecek olan öğretmen adayları, buna göre diğer işlemlerine başlayabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, heyecanla bekleyen öğretmen adaylarının erişimine bugün açılacak. Sözlü sınavda aldıkları puana göre başarı durumları belli olacak olan öğretmen adayları, başarılı olmaları halinde atamaları için harekete geçecek. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklama saati henüz belli olmasa da, öğle saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle