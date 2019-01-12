Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mülakatların üstünden yaklaşık 2 hafta zaman geçmesinin ardından araştırmalarını yoğunlaştıran öğretmen adayları, konuya dair tarih bilgisi öğrenmek istiyor. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
10 Aralık - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında tamamlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Mülakat sonuçlarına göre 20 bin kişi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. İşte, konuya dair detaylar...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-31 Aralık tarih aralığında mülakatları sona eren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları bilgisini 15 Ocak tarihinde öğrenebilecek.
Bu tarihten sonra itirazlar 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Öğretmen adaylarının tercihleri 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
BRANŞ DAĞILIMI
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.
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