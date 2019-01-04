Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, 10 Aralık-31 Aralık tarih aralığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği merkezlerde gerçekleştirilen mülakatların ardından araştırılmaya başlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, toplam 20 bin kişinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında istihdam edileceği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında bazı bilgiler
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından heyecanla beklenmeye başlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında tercihlerini gerçekleştirecek olan öğretmen adaylarının atama süreci ise 7 Şubat'ta son bulacak. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-31 Aralık tarih aralığında mülakatları sona eren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları bilgisini 15 Ocak tarihinde öğrenebilecek.
Bu tarihten sonra itirazlar 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
Tercihler ise 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında alınacak.
Atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle