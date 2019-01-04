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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.01.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, 10 Aralık-31 Aralık tarih aralığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği merkezlerde gerçekleştirilen mülakatların ardından araştırılmaya başlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, toplam 20 bin kişinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında istihdam edileceği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında bazı bilgiler

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından heyecanla beklenmeye başlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında tercihlerini gerçekleştirecek olan öğretmen adaylarının atama süreci ise 7 Şubat'ta son bulacak. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-31 Aralık tarih aralığında mülakatları sona eren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları bilgisini 15 Ocak tarihinde öğrenebilecek.

Bu tarihten sonra itirazlar 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. 

Tercihler ise 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında alınacak.

Atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

 

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