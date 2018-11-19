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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.11.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmen başvuru işlemi nasıl yapılır? İlk atama başvuru ekranı

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Sözleşmeli öğretmen başvuru işlemi nasıl yapılır? İlk atama başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ekranı beklendiği gibi 19 Kasım Pazartesi günü erişime açıldı. Aşırı yüklenme dolayısıyla kısa süreli hatalar verebilen sözleşmeli öğretmen ilk atama başvuru ekranı, 23 Kasım tarihine kadar adayların erişimine açık olacak. Branş bazında kontenjanlar dahilinde tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, mülakat yerlerini aralık ayında öğrenebilecek. İşte, sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı ve detaylı bilgiler

20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı 19 Kasım Pazartesi günü erişime açıldı. Sınıf, İngilizce, Din Kültürü ve Okul Öncesi Öğretmenliği gibi branşların en çok kadroya sahip olduğu 20 bin öğretmen başvuru süreci, 23 Kasım Cuma günü sona erecek. Peki, başvuru işlemi nasıl gerçekleşecek? İşte, öğretmen alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

17 sınav merkezini tercih edebilecek olan öğretmen adayları, bu sürecin ardından onay işlemlerini il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden tamamlayacak.

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden,

Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120 puan türünden,

Diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

İnternet üzerinden gerçekleşecek olan başvurunun ardından alınacak çıktı, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatılacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ESNASINDA HANGİ BELGELER TALEP EDİLECEK?

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da edevlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

ASKERLİK İÇİN SEVKE TABİ OLANLAR DA BAŞVURABİLECEK

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecek. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecek ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacak.

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

Sözleşmeli öğretmen başvuru işlemi nasıl yapılır İlk atama başvuru ekranı

Sözleşmeli öğretmen başvuru işlemi nasıl yapılır İlk atama başvuru ekranı

 

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