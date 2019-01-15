Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
Farklı branşlardan 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, 15 gün önce sona eren sözlü mülakat sürecinin sonuçlarını bugün erişime açacak. Bu sürecin ardından tercih aşamasına geçilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları bugün ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı süreç hakkında bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde görevlendirmek üzere açtığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat süreci, 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Sözlü mülakatların ardından sonuçlara kilitlenen öğretmen adayları, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, on binlerce öğretmen adayının merakla beklediği süreç hakkında bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen mülakat süreçlerinin ardından sonuçları, gün içerisinde farklı saatlerde açıklamıştı.
Geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiği sonuç açıklama işlemini sabah saatlerinde yapan bakanlık, bir önceki açıklama sürecini ise öğleden sonra 16.00 civarlarında duyurmuştu.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVDA EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
10-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınav sürecinde öğretmen adayları, belirli özellikleri ile değerlendirildi.
Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirildi.
İTİRAZ İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının akabinde 16-18 Ocak tarihlerinde sonuçlara itiraz işlemleri alınacak.
İtirazların sonuçlanması ise 24 Ocak tarihinde gerçekleşecek.
TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak- 1 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
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