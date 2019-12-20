Sözleşmeli öğretmen atama takvimi MEB tarafından yayımlandı - 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?

Binlerce öğretmen adayının gözü MEB'in 2020 atamalarında. Matematikten Türk Dili ve Edebiyatına, coğrafyadan fiziğe farklı branşlardan binlerce öğretmen adayı, öğretmen alımı takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Beklenen haber az önce geldi. İşte, öğretmen alımına ilişkin o tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.

MEB DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Geçtiğimiz haftaki MEB bütçe görüşmelerinde bazı konularda açıklamalar yapan Ziya Selçuk, engelli öğretmen atamalarına da değindi. İşte, Bakan Selçuk'un öğretmen atamaları hakkında yaptığı o açıklamalar;

Bakan Selçuk, 2003'ten beri 23 bin 590 engelli çalışanlarının bulunduğuna, bunların 7 bin 728'inin öğretmen kadrosunda olduğuna işaret ederek, şubatta 750 engelli öğretmeni kadrolarına katacaklarını bildirdi.

Engelli personelle ilgili başka bir çalışmalarının daha bulunduğunu anlatan Selçuk, bunu, atama takvimi ve sayısıyla beraber, gelecek hafta içinde ilan edeceklerin açıkladı.

GENÇ ÖĞRETMEN KADROSU

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 946 bin 114 öğretmen bulunduğunu aktaran Selçuk, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut öğretmen sayısının yüzde 69'una karşılık geldiğini bildirdi. Bunun aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduklarını gösterdiğini ifade eden Selçuk, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının, toplam öğretmen sayısının yüzde 65'i olduğunu söyledi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e düştüğüne dikkati çeken Selçuk, tüm coğrafi bölgelerdeki öğretmen doluluk oranlarının birbirine yakın düzeye yükseltildiğini, norm kadro doluluk oranlarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90,61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 88,45, ülke genelinde ise yüzde 90,34 seviyesinde olduğunu bildirdi.