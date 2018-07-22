Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev almak için geçtiğimiz aylarda mülakatlara katılan ve son olarak atama tercihlerini tamamlayan öğretmen adayları şimdi, MEB'in sonuçları açıklayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı başvurularını mart ayında aldığı, 14 Nisan-8 Mayıs arasında ise sözlü mülakatlarını yaptığı sözleşmeli öğretmen atamaları için sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Gözler şimdi atama tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, merakla beklenen sonuçların açıklanacağı tarih...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI
17 Temmuz Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri 20 Temmuz 2018 Cuma tarihinde son buldu. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebildi. Söz konusu tercih sonuçları, 23 Temmuz 2018 günü açıklanacak.
TERCİHLERE YOĞUN İLGİ
MEB’in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.
Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.
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