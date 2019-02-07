Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için flaş açıklama
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha duyurduğu gibi 8 Şubat Cuma günü erişime açılacak.
ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?
Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor;
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle