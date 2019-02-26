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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 20 bin öğretmen alınacak

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Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman? 20 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine yapılacak, çeşitli branşlardan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların başlayacağı tarih, öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konuya dair ' Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak.' demişti. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı. Ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması ve sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesinin yayınlanacağı tarihler belli oldu. İşte, 20 bin öğretmen alımına dair tüm detaylar...

TAKVİM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin Ankara Etimesgut’ta mitingde konuya dair şunları söylemişti:

"İşte bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyoruz. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız bizim göz bebeğimizdir. Onların en güzel şekilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi, meslek sahibi olabilmeleri için eğitim öğretime daima öncelik verdik. Her sene olduğu gibi 2019 bütçesinden de aslan payını eğitime ayırdık. 100 günlük eylem planına aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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