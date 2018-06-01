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    Sözleriyle büyük tepki çekmişti... Kadınlardan özür diledi

    Kazım ATAER / kataer@hurriyet.com.tr
    01.06.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhlis Şanlıer'in FOX TV'de verdiği röportaj sırasında söylediği 'normal bir bayan UBER'e biner mi' açıklaması büyük tepki çekmişti. Şanlıer, 'Böyle söylemek istemedim, bütün kadınlardan özür dilerim' dedi.

    FOX Ana Haber bülteninde UBER cezalarıyla ilgili yapılan haber sırasında röportaj veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhlis Şanlıer, 'Normal bir bayan UBER'e biner mi? UBER'e normal para taşıyan adam biner mi?' demişti.

    Şanlıer'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

    hurriyet.com.tr'ye konuşan Şanlıer, yaptığı açıklamanın ardından yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle anlattı:

    "EŞİM BİLE TEPKİ GÖSTERDİ"

    "Çok yanlış bir cümle kullandım. Amacım kadınları incitmek değildi. Evde eşim bile büyük tepki gösterdi. 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın' dedi. Ben, UBER araçlarında resmi bir taksi logosu olmadığı için bunu söyledim. Kötü hiçbir niyetim yoktu. Ancak yanlış cümle kurdum. Bütün kadınlardan özür dilerim"

    UZAKLAŞTIRMA VE KINAMA CEZASI ALACAK

    Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can da, yönetim kurulu üyesi Muhlis Şanlıer'in haddini aşan bir açıklama yaptığını söyleyerek, 'Yönetim kurulunu toplayıp kınama ve 1 ay uzaklaştırma cezası vereceğiz' dedi.

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    Atatürk Havalimanı’nda Uber ve ticari taksi sürücüsü arasında tehlikeli gerginlikAtatürk Havalimanı’nda bir Uber araç sürücüsünün yolcu alması bir taksi sürücüsü tarafından engellendi. Yaşanan an ise Uber sürücüsü tarafından görüntülenirken, tehlikeli gerginlik polis merkezinde son buldu.Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile Uber sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşandı. İddiaya göre Salih K. İsimli uber sürücüsünü uygulama ile havalimanına çağırdılar.Havalimanında yolcu alacağı esnada taksi sürücüleri Salih K.’ya “ Korsan taşımacılık yapıyorsun” diyerek tepki gösterdi. Yolcuların gözü önünde yaşanan bu tehlikeli gerginlik anı ise Uber sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Görüntüler’de taksi sürücüsü olduğu ileri sürülen vatandaşın, “ Arkadaşım korsan taşımacılık yapıyorsun, dayak yemeden git” dediği de görülüyor.
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