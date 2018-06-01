Sözleriyle büyük tepki çekmişti... Kadınlardan özür diledi

FOX Ana Haber bülteninde UBER cezalarıyla ilgili yapılan haber sırasında röportaj veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhlis Şanlıer, 'Normal bir bayan UBER'e biner mi? UBER'e normal para taşıyan adam biner mi?' demişti.

Şanlıer'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Şanlıer, yaptığı açıklamanın ardından yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle anlattı:

"EŞİM BİLE TEPKİ GÖSTERDİ"



"Çok yanlış bir cümle kullandım. Amacım kadınları incitmek değildi. Evde eşim bile büyük tepki gösterdi. 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın' dedi. Ben, UBER araçlarında resmi bir taksi logosu olmadığı için bunu söyledim. Kötü hiçbir niyetim yoktu. Ancak yanlış cümle kurdum. Bütün kadınlardan özür dilerim"



UZAKLAŞTIRMA VE KINAMA CEZASI ALACAK

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can da, yönetim kurulu üyesi Muhlis Şanlıer'in haddini aşan bir açıklama yaptığını söyleyerek, 'Yönetim kurulunu toplayıp kınama ve 1 ay uzaklaştırma cezası vereceğiz' dedi.

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