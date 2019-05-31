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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Sözlerimizi tutacağız’

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‘Sözlerimizi tutacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başarılı bir sonuç elde ettiğini belirterek, “Halk 31 Mart seçimlerinde bize önemli bir destek verdi. Biz de çok çalışacağız. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Beş yıllık süre içinde yerel yönetimlerde göstereceğimiz başarı bizi iktidara taşıyacaktır” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimleri başta olmak üzere, CHP’nin yerel yönetim politikaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde CHP’nin 10’u büyükşehir, 10’u il olmak üzere toplam 250 belediye başkanlığı kazandığını anımsatarak, “Halk 31 Mart seçimlerinde bize önemli bir destek verdi. Biz de verdiğimiz sözleri tutacağız. Halk CHP’li belediyenin farkını görecek. Beş yıllık süre içinde göstereceğimiz başarı 2023’teki genel seçimlerde bizi iktidara taşıyacaktır” dedi.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek seçim hazırlıklarına ilişkin de bilgi veren Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Seçimler YSK kararıyla haksız bir şekilde iptal edildi. Yeni seçimler için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün milletvekillerimiz orada. Bu seçimde sandıklara sahip çıkmak daha da önemli. Her sandıkta görevlilerimiz olacak. Ayrıca yine her sandıkta bir avukat bulundurmayı hedefliyoruz.”

Mimarlar Odası temsilcileri Ankara’nın, ‘katılımcı’ bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini söylerken Kılıçdaroğlu, “Mimarlar Odası’na güveniyorum. Sizlerden beklentim yüksek. Sayın Mansur Yavaş ve sizin işbirliği ile güzel şeyler yapılacağına inancım tamdır” dedi.

16 MİLYONLA İTTİFAK

Kılıçdaroğlu, dün ayrıca, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile yönetim kurulu üyelerini de parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede, İstanbul seçimlerine hazırlık sürecinde izlenen stratejiyi anlatan Kılıçdaroğlu’nun, “Mitingler yaparak değil, hedef kitleleri belirleyerek, dar toplantılarla, bire bir ikna yöntemiyle çalışıyoruz. Açıkçası miting yapmak işin kolayıdır, mitingle seçim kazanılmaz” dediği öğrenildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hafta ortasında ise Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte bir grup sendikacıyı misafir etti. Kılıçdaroğlu bu görüşmede de özetle şunları söyledi: “Demokrasi herkes için gerekli. Demokrasinin olmadığı bir yerde emekçi de hakkını savunamaz, sizler de konuşamaz ve hakkınızı savunamazsınız. Çünkü sendikacı olmak farklı bir görevdir. Bazen iktidara karşı çalışanların hakkını savunmanız gerekir. İstanbul’da yapılanlara bakılınca Türkiye’ye çok büyük kötülük yapılıyor. Türkiye’nin itibarı geriledi. Hukuk güvencesinin olmadığı yerde, mal güvenliği de olmaz. Sandıktan çıkana verilen mazbatanın gasp edildiği yerde hukuka güvenilmez. Bu nedenle İstanbul seçimleri bir parti seçimi değil demokrasi seçimidir. Biz demokrasiyi yeniden inşa etmek için, Türkiye’ye demokrasiyi yerleştirmek için İstanbul’da 16 milyon ile ittifak yaparak, bu adaletsizliğin önleneceğine inanıyoruz.”

ŞÜKRAN PLAKETİ

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener başkanlığındaki il yönetimi, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde izlediği tutum ve yöntem dolayısıyla ‘şükran plaketi’ verildi. Güvener, “31 Mart’ta Ankaramızın kazanılması sizin sayenizde olmuştur. Yakın tarihimiz açısından toplumu teslim almakta olan umutsuzluğu kıran ve herkese yeniden umut aşılayan sizsiniz. Milletimiz, sizin şahsınızda, erdemli ve dürüst olmanın timsalini görmüştür” dedi.

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