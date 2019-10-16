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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Sözleri ''pes artık' dedirtti: Sabah cebimde 2 bin 900 lirayla uyandım

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Antalya'da cami avlusunda, bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u döverek yere yatırıp, cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan H., polis tarafından yakalandı. "Sarhoştum yiyip, içtiğimi, sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" diyen Oğuzhan H.'nin Karabulut'u döverek gasbettiği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Gasp olayı 11 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yaşandı. Avluda yürüyen yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'un yanına Oğuzhan H. geldi. Bir süre yanında yürüdüğü Karabulut'a, çevrede kimsenin olmadığı anda saldırdı.

Mevlüt Karabulut'u cami duvarına sıkıştırıp, eliyle ağzını kapattı. Ardından da dövüp yere yatırdı ve cebindeki 2 bin 900 lirayı aldı. 

HASTANEDE TEDAVİ

Saldırgan kaçarken Mevlüt Karabulut, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına aldı.

 Görüntülerden şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan H. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Oğuzhan H., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü çok sarhoştum, yaptıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Ancak yiyip, içtiğimi ve sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" dedi. Evine gitmediği, parklarda yatıp kalktığı belirlenen Oğuzhan H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GASP ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Oğuzhan H.'nin yanında yürüdüğü Mevlüt Karabulut'u duvara sıkıştırıp, cebindeki parayı almaya çalıştığı görülüyor. Oğuzhan H.'nin, bir süre Mevlüt Karabulut'un boğazını sıktığı, çevresini kontrol ettiği ardından bırakıp yeniden yanında yürüdüğü görülen görüntülerde, saldırgan, Mevlüt Karabulut'u bir aracın arkasında yere yatırıp dövüyor ve cebindeki parayı alıp kaçıyor.

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