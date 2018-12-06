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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GİRESUN (İHA)
06.12.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Sözlendiği kadın ona hayatının şokunu yaşattı! 'Eline ben de düştüm...'

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Sözlendiği kadın ona hayatının şokunu yaşattı! 'Eline ben de düştüm...'

Giresun’da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla evlenmek vaadiyle sözlendiği kadın evli çıkınca dolandırıldığını anladı.

Giresun, sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak evlenmek vaadiyle dolandırma iddialarıyla dikkat çekiyor. Giresun’un Görele ilçesinden sonra benzer bir dolandırıcılık olayı da Tirebolu’da yaşandı.

İddiaya göre sosyal medya üzerinden Cansu Dere adıyla açtığı sahte hesabın sahibi kadınla tanışan Ogün Buruş (24) evlenmek için sözlenip ziynet eşyası aldıktan sonra sözlüsünün evli olduğunu öğrendiğini ileri sürdü.

Evlenmek vaadiyle kandırıldığını öne süren Ogün Buruş; “ Bir süre önce sosyal medya üzerinden Cansu Dere isimliyle sahte hesap açan P.K. ile tanıştım. Daha sonra yüz yüze görüştüm bekar olduğunu benimle evlenebileceğini söyledi. Annesi E.K. ile tanıştırdı sözlendik ziynet eşyaları aldırdı sonra öğrendim ki meğer zaten evliymiş. Dolandırıldığımı anlayınca savcılığa giderek şikayette bulundum.”

BURUŞ; “BEN KANDIRILDIM, BAŞKASI KANMASIN”

Kendisinin düştüğü tuzağa başkalarının da düşmemesi yönünde uyarılarda da bulunan Buruş; “ Daha önce bir çok kişinin dolandırıldığını öğrendiğim kişiler büyük bir dolandırıcılık şebekesiymiş. Bu dolandırıcıların eline ben de düştüm, beni de dolandırdılar. Beni dolandırdılar başkasını da dolandırmasınlar diye bu açıklamalarda bulunuyorum. Sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırıcılık ağlarına düşürüyorlar. Bunlara kimse inanmasın, kanmasın “dedi.

Öte yandan evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen P.K ‘nın annesi E.K. ise iddiaları yalanlayarak konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Bir süre önce de Giresun’un Görele ilçesinde benzer bir olay yaşanmış ve sosyal medyada tanıştığı kadının tuzağına düşen Murat Aydın kendisinden şantajla para alınmaya çalışıldığını ve daha sonra kaçırılarak götürüldüğü bir evde işkence gördüğünü iddia etmişti. Murat Aydın, iddiasında bekar olduğunu tanıtan evli kadının tuzağına düştüğünü söylemişti.

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