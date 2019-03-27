Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden FETÖ'cü eski yarbay için istenen ceza belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden FETÖ'cü eski yarbay için istenen ceza belli oldu
GeriGündem Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden FETÖ'cü eski yarbay için istenen ceza belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.03.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden FETÖ'cü eski yarbay için istenen ceza belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden FETÖ'cü eski yarbay için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski yarbay Mehmet Şahin'in, darbeci teğmenlere hitaben yazdığı mektupta, 15 Temmuz ihaneti için "kutlu vazife" ifadesini kullandığı belirlendi. Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski yarbay Şahin'in, 15 Temmuz'da darbecilerin gasbettiği helikopterleri sevk ve idare eden isim olduğu gerekçesiyle, diğer sözde yurtta sulh konseyi üyeleriyle birlikte 252 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Çatı davası sanığı Şahin'in koğuşunda, 21 Şubat'ta rutin arama yapıldı.

Ardamada, Şahin'e ait evraklar içinde, "Kardeşlerim, genç teğmenler" diye başlayan bir mektup bulundu.

Sincan Cezaevi İnfaz Kurumu yönetimi, örgütsel içerik ve talimatlar yer aldığı gerekçesiyle mektuba el koydu.

Cezaevindeki darbeci teğmenlerin motivasyonlarını arttırmanın yanı sıra mahkeme huzurunda çözülmelerini engellemek amacıyla yazıldığı tespit edilen mektupta, darbe girişimine kutsiyet atfedilmesi dikkati çekti.

DARBECİ TEĞMENLERE ÖVGÜLERDE BULUNMUŞ

Mektubunda, darbeci teğmenlere, "Sizlerle ne kadar gurur duysam az kalır." diye hitap eden Şahin, "Bizler, 40'lı yaşlarda albay rütbesinde dünya ile iman arasında gelgitler yaşayarak, nefsimizden tam manasıyla vazgeçmeyerek, bu kutlu vazifenin içinde yer aldık." cümlesine yer verdi.

Darbe girişiminde teğmenlerin önemli görevler üstlendiğini belirten Şahin, "Sizler daha 20'li yaşlarınızda, dünya bütün cazibesiyle sizi cezbederken, nefsiniz bütün iştahıyla tam sizi yutmaya ant içmişken elinizin tersiyle bu dünyaya ait ne varsa hepsini terk ederek, uçarcasına daha yeni tanıştığınız bu kutlu davaya koştunuz. Dünya ve peygamberler tarihinde böyle bir civanmertliğe pek az rastlanılmıştır." ifadesini kullandı.

Teğmenlerin, omuzları yıldız dolu nice orgeneralin yapamadığı bir vazifeyi icra ettiğini kaydeden Şahin, "Adeta 21. yüzyılın akıncıları oldunuz ve tüm dünyaya iman ne demekmiş gösterdiniz. Bu yaptığınızın, dünyada hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü bu vefayı ancak berzah aleminin havarileri gösterebilir." görüşünü ileri sürdü.

Şahin, darbeci teğmenlerin yakın zamanda hapishanelerden kurtulacağını iddia ederek, "Kardeşlerim, dikenli yolların sonu göründü. Aynı maraton koşucusunun, son virajı döndükten sona bitiş flamasını görünce duyduğu sevinç, huzur ve rahatlamayı yaşayın." telkininde bulundu.

İhanet gecesi terör estiren teğmenlerin kahramanlar gibi karşılanacağını öne süren Şahin, "Artık Çanakkale destanı unutulacak. Şairler sizin destanınızı yazmak için birbiriyle yarışacaklar." ifadesine yer verdi.

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski yarbay Şahin'in, 15 Temmuz'da darbecilerin gasbettiği helikopterleri sevk ve idare eden isim olduğu gerekçesiyle, diğer sözde yurtta sulh konseyi üyeleriyle birlikte 252 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çarpıcı sözler: Pazar günü tarihin en büyük katılımını bekliyoruz

Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Feci şekilde dövüp, o anları kaydetmişlerdi! Dayak dehşetinde flaş gelişme

Cinsel saldırı davasında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı