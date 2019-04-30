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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.04.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Sözde sıkıyönetim komutanına hapis

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Sözde sıkıyönetim komutanına hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde sözde "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan listede adı "Adıyaman sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski albay Mehmet Özdemir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Özdemir ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, bir önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından sanığa son savunması yapması için söz verdi.

Sanık Özdemir, FETÖ'nün hazırladığı sözde atama listesinde "Adıyaman sıkıyönetim komutanı" olarak adının geçmesinin kendi iradesi dışında olduğunu ve o gece hiçbir şekilde adı geçen ile gitme girişimin olmadığını savundu.

Örgütle herhangi bir bağı olmadığını ileri süren Özdemir, FETÖ'nün mahrem imamlarınca kontörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığına yönelik savcılık mütalaasına da katılmadığını söyledi.

Sanık avukatının beyanın ardından ardından, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatine karar verdi.

Mahkeme, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle Özdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

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