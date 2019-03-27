Sözde "sıkıyönetim komutanı" albay da inkar etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSözde "sıkıyönetim komutanı" albay da inkar etti
GeriGündem Sözde "sıkıyönetim komutanı" albay da inkar etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
27.03.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Sözde "sıkıyönetim komutanı" albay da inkar etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözde "sıkıyönetim komutanı" albay da inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılanan ve adı sözde "İl sıkıyönetim komutanları" başlıklı listede, "Karabük sıkıyönetim komutanı" olarak geçen dönemin Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan da birçok belge, delil ve ifadeye rağmen inkarı seçti.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 9 yıl ceza alan Arıcan, kolluk ve savcılıkta olduğu gibi FETÖ üyelerinin başvurduğu inkar stratejisini, mahkemede de sürdürdü.

Sözde Karabük sıkıyönetim komutanı olarak adının listede yer almasının tamamen bilgisi, onayı, iradesi dışında, tek taraflı yapılmış bir işlem olduğunu savunan Arıcan, "Aslında beni neden yazdıkları yazanlara sorulmalı. Adımı bu listeye yazanlardan davacı ve şikayetçiyim." beyanında bulundu. 

Mahkeme Başkanı'nın "Darbeyi kim yaptı?" sorusuna Arıcan, "Darbeyi FETÖ'cü bir çekirdek kadro planladı ve icra etti benim görüşüme göre. Planları da bir çığ oluşturmaktı. 15 Temmuz bir planın parçasıydı. Ordu yıpratıldı. Başarılı da başarısız da olunsa hedeflerden biri de orduyu yıpratmaktı." yanıtını verdi.

Darbe gecesi telefonuna, "ABD Washington" menşeli sosyal medya üzerinden "Safranbolu'ya vardın mı?" mesajının geldiğini mahkemede öğrendiğini savunan Arıcan, mesajı okumadığını, bunun Amerika'da askeri ataşe olarak çalışan bir arkadaşından gelmiş olabileceğini iddia etti. 

TUNCAY OPÇİN İLE GÖRÜŞME

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde öğrencileri takip eden "abi"lerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.G'nin, kendisinin ve beraberindeki iki kişinin Tuncay Opçin ile görüştüklerine dair beyanı sorulan Arıcan, bunun doğru olmadığını, kişileri tanımadığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı, Arıcan'a incelemeler sonunda evinde ele geçirilen bir harddisk içinde sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı, FETÖ/PDY tutuklu sanığı Akın Öztürk ile çekilmiş fotoğraflarının olduğunu söyledi.

Sedad Arıcan ise savunmasında, Şili'de ataşe olarak görev yaptığını, bu sırada Öztürk'ün bu ülkeye ziyarette bulunduğunu ve söz konusu fotoğrafların o esnada çekildiğini iddia etti.

FETÖ/PDY'DEN TUTUKLU YA DA YURT DIŞINA KAÇMIŞ YAZARLARA MEKTUP

Mahkeme Başkanı, aynı harddisk içinde çok sayıda word belgesi bulunduğunu, bunlardan birinde 25 yazarın isminin olduğunu ifade ederek, birçoğu FETÖ/PDY'den tutuklu ya da yurt dışına kaçmış bu yazarların isimlerini tek tek okudu. 

Belgenin içinde, "Bu mektubu 'Ergenekon' ve 'Balyoz' olarak bilinen davaların bizim tarafımızdan nasıl göründüğünü yukarıda isimleri bulunan yazarlara gönderiyoruz." diye yazdığını kaydeden Mahkeme Başkanı, bir başka belgede de "Şu dinleme meselesi" başlıklı bir yazının daha olduğunu belirtti.

GEREKÇELİ KARAR

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılan Sedad Arıcan hakkındaki gerekçeli kararda ise darbe girişiminden bir gün sonra 17 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan Arıcan'ın, alınan kolluk ve savcılık ifadelerinde, darbenin olduğu gün Giresun'daki helikopter kazasında eşini kaybeden yaralı arkadaşı Albay Ünal Bayhan'ı, Ankara'daki evinde ziyarete gittiğini söylediği aktarıldı. Kararda, ancak şüphelinin bir orduevinde yer ayırttığı ve darbe girişimi sırasında her iki adreste de bulunmadığı, gece saatlerinde sorumlu olduğu birliğe geri dönerek üst düzey resmi kıyafetli komutanlarla toplantı yaptığı tespitlerine yer verildi.

Kararda, Arıcan'ın Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki ifadelerine de yer verildi.

Arıcan'ın, Ankara'da gezinti yaptığı sırada alçaktan uçan F-16'ları, gösteri olduğunu düşünerek cep telefonuyla görüntülediğini söylediği aktarılan kararda, şu ifadeleri yer aldı: 
"Olağanüstü bir durum olduğunu da telefon görüşmeleri ve haberlerden anladım. Karabük'e dönmek için saat 11.00 sularında özel otomobilimle yola çıktım. Yolda Karabük'e 'sıkıyönetim komutanı' olarak atandığıma dair bir listede adımın olduğunu öğrendim. Valimiz Mehmet Aktaş'a 'Saçma sapan mesajlar gelmiş, böyle bir oluşumun içerisinde yer almadım, devletin, milletin ve senin emrindeyim, valiliğe doğru yola çıktım.' dedim. Valilik makamında Sayın Valim'den başka Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Serhat Tezsever, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Hasan Bal vardı. 'Geçmiş olsun.' diyerek oradakilerle selamlaştım. Saat 04.30 sıralarında Emniyet Müdürü Tezsever, 'Ankara'dan talimat geldi, hakkında gözaltı kararı var.' dedi. Emniyet Müdürü, 'Karşı çıkan kim varsa onu da gözaltına alın.' talimatı olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alındım."

Kararda, Arıcan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kuzey Irak'a operasyon! Teröristbaşının yardımcısı nokta atışı ile vuruldu...

Selçuk Bayraktar: Bu haberde özgüven var

İstanbul'da ele geçirildi... Bir damlası bile öldürüyor

Adana’da şoke eden anlar! Yüzüne biber gazı sıktı…