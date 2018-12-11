Sözcü’ye ikinci dava
SÖZCÜ gazetesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında köşeyazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında, ‘silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
5 gazetecinin yargılanmasına 18 Ocak 2019’da İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanı hakkında İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama bir yılı aşkın süredir devam ediyor.
İddianamede ‘FETÖ’nün amaçları doğrultusunda yapılan, ülke yönetimini esaslı yönlerden etkileyen kurgulanmış haberlerin-paylaşımların soruşturmaya konu edildiği’ belirtildi.
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