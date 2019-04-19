Sözcü’nün sahibine İnterpol talebi
SÖZCÜ gazetesinin sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı dava karar aşamasına geldi. 8 gazetecinin 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, yurtdışında bulunan Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını talep etti.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 7’nci duruşmada görüşünü sunan savcı, ‘şekli olarak FETÖ’ye karşı olmak, onu ağır şekilde eleştirmek, onunla davacı/davalı olmak, hatta ona açıkça hakaret etmenin başlı başına FETÖ’yü desteklememek sonucunu doğurmayacağını’ ifade etti. Mütalaada, Sözcü gazetesinin örnek olaylardaki yaklaşımının, açıklandığı şekliyle örgütün karşısındaymış görüntüsünü vermediği gibi örgütün yayın organlarından bile daha çok kamuoyunda etki oluşturmaya açık ve algı oluşturabildiği öne sürüldü.
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